ضبط 239 سلاحًا ناريًا ومئات المخالفات.. الداخلية تشن حملة أمنية بالمحافظات

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة في مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وحققت نجاحات كبيرة خلال 24 ساعة، حيث تمكنت من ضبط 239 قطعة سلاح ناري بحوزة 194 متهمًا، إضافة إلى تنفيذ 85,517 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 398 قضية مخدرات.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 47 متهمًا هاربًا، و26 متهمًا بتهم تتعلق بأعمال البلطجة. وتمكنت أيضًا من ضبط 295 دراجة نارية مخالفة و25,897 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي إطار حرصها على سلامة الطرق، قامت أجهزة الأمن بفحص 65 سائقًا للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وتبين إيجابية 13 حالة منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتهمين والمخالفين، وتواصل أجهزة الأمن جهودها الحثيثة لمواجهة كافة أشكال الجريمة وضبط الخارجين عن القانون، في إطار سعيها الدائم لتعزيز الأمن والاستقرار.