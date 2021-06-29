الاحتلال الإسرائيلي يهدم منازل ومحلات تجارية بالقدس الشرقية

القدس الشرقية- (بي بي سي):

اقتحمت آليات عسكرية وقوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء حي البستان ببلدة سلوان في القدس الشرقية المحتلة وقامت بهدم منازل ومحلات تجارية.

ودخل نحو ٤٠ مركبة تابعة للجيش وشرطة الاحتلال الحي، المهددة بعض منازله بالهدم نتيجة قرار قضائي إسرائيلي.

وقالت مصادر محلية في سلوان، إن قوات الاحتلال اقتحمت الحي بعد ساعات من انتهاء المهلة التي حددتها السلطات الإسرائيلية لأهالي الحي لهدم 17 منزلا ومنشأة تجارية بأنفسهم.

واندلعت مواجهات بين مجموعة من أهالي الحي وقوات الاحتلال، التي ردت بالضرب بالهراوات وأطلقت الغاز المسيل للدموع.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة ٤٠ مقدسياً خلال المواجهات عند مداخل الحي، كما اعتقل عدد من الفلسطينيين.