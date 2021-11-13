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السودان: آلاف المحتجين في الخرطوم وأنباء عن إصابات وحالات اختناق

02:51 م السبت 13 نوفمبر 2021
السودان: آلاف المحتجين في الخرطوم وأنباء عن إصابات وحالات اختناق

متظاهرين

الخرطوم- (بي بي سي):

أطلقت قوات الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين في شارع الستين جنوب العاصمة الخرطوم.

وقال شهود عيان لبي بي سي إن قوات الشرطة أطلقت قنابل الغاز على متظاهرين سلميين كانوا في طريقهم لوجهتهم النهائية.

وآكدوا وقوع إصابات وحالات اختناق بالغاز وسط صفوف المحتجين بعد أن استخدمت بكثافة من قوات الشرطة. كما أوضحوا أن اشخاصا كانوا على متن سيارات بلا لوحات اعتقلوا عددا من المتظاهرين واقتادوهم إلى جهة غير معلومة.

هذا المحتوى من

BBC
المحتجين في الخرطوم حالات اختناق السودان متظاهرين

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