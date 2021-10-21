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الفيضانات والسيول تشرد 700 ألف شخص وتقتل العشرات في جنوب السودان

01:48 م الخميس 21 أكتوبر 2021
الفيضانات والسيول تشرد 700 ألف شخص وتقتل العشرات في جنوب السودان

الفيضانات والسيول

جوبا- (بي بي سي):

تقول الأمم المتحدة إن أكثر من 700 ألف شخص نزحوا بسبب أسوأ فيضانات تضرب جنوب السودان منذ عقود.

ولقي ما لا يقل عن 40 شخصًا حتفهم في جميع أنحاء البلاد حيث الحقت الأمطار الغزيرة والسيول اضراراً كبيرة بالماشية والأراضي الزراعية والمنازل.

وأثرت الفيضانات بشكل رئيسي على أربع ولايات. وقد نزح بعض الذين فروا عدة مرات بسبب الصراع وثلاث سنوات من الفيضانات المتتالية.

ويلقي العلماء باللوم على تغير المناخ في الفيضانات في جنوب السودان ودول أخرى في شرق أفريقيا.

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