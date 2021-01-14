ذي يزن بن هيثم: تعرف على ولي عهد سلطنة عمان

مسقط- (بي بي سي):

شهدت سلطنة عمان مؤخرا تعديلات دستورية تضمنت تعديل نظام الحكم، وقد استحدث بموجبها منصب ولي العهد لتسهيل عملية انتقال الحكم، والتي تحدد ولاية العهد في الابن الأكبر للسلطان.

وبهذا التعديل يكون ذي يزن، نجل السلطان هيثم بن طارق وليا للعهد.

فمن هو ولي عهد سلطنة عمان؟

ولد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد في 21 أغسطس من عام 1990.

وقد حصل ذي يزن على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد في بريطانيا.

كما أنه عمل سكرتيرا ثانيا في السفارة العمانية لدى بريطانيا.

ويعرف عن ذي يزن بن هيثم، البالغ من العمر 30 عاما، اهتمامه بالشباب، حيث كان راعيا لحفل يوم الشباب العماني في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2019، كما كان راعيا لكأس السلطان لكرة القدم في الشهر نفسه.

وتم تعيينه وزيرا للثقافة والرياضة والشباب في 18 أغسطس من عام 2020 وذلك في أول حكومة شكلها والده لدى استلامه مقاليد الحكم في سلطنة عمان العام الماضي.

و له ثلاثة أشقاء وشقيقتان.

انتقال السلطة

وينص المرسوم السلطاني القاضي باستحداث منصب ولاية العهد في السلطنة، على أن نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور، وتنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سنا، ثم أكبر أبناء هذا الابن.

وقد تولى السلطان هيثم بن طارق الحكم في يناير من عام 2020 إثر وفاة سلطان عمان السابق، قابوس بن سعيد، وأصدر السلطان الجديد مراسيم تقضي بإجراء تغييرات عدة منذ توليه السلطة.

وكان الدستور ينص على قيام مجلس العائلة المالكة خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم. وإذا لم يتم الاتفاق، تُفتح رسالة تركها السلطان وحدد فيها اسم خليفته، ثم يجري تثبيته في منصب السلطان.

وكان السلطان الراحل قابوس، الذي توفي عن 79 عاما، قد تولى السلطة بعد الإطاحة بوالده.