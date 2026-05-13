قال هيثم المعايرجي نائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، إن 4 بنوك مصرية حصلت على موافقة البنك المركزي المصري للانضمام إلى منصة التسويات والدفع بالعملات المحلية بين الدول الأفريقية (بابس) وسيتم الإعلان عنها قريبا فور التوقيع على البروتوكول.

وتوقع المعايرجي خلال تصريحات صحفية على هامش الإعلان عن استضافة الاجتماعات السنوية 33 الشهر المقبل بالعلمين بدء أولى المعاملات الرسمية عبر هذا النظام في غضون شهرين "قريباً في الربع الثالث من العام".

نظام الدفع بالعملات المحلية (PAPS) أحد مشروعات البنك الذي سيساهم في تمكين المستوردين الأفارقة من الاستيراد من مصر بالجنيه المصري، وتصدير المنتجات المصرية (مثل الأدوية) بالعملات المحلية للدول الأفريقية، مما يقلل الضغط على العملات الأجنبية (الدولار).

أشار المعايرجي إلى أن إجمالي البنوك الأفريقية المشتركة في النظام تجاوز 180 بنكاً.