إعلان

نائب رئيس أفريكسيم بنك: المركزي المصري يوافق لـ4 بنوك على الانضمام لمنصة الدفع بالعملات المحلية مع أفريقيا

كتب : منال المصري

08:20 م 13/05/2026

هيثم المعايرجي نائب رئيس أفريكسيم بنك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال هيثم المعايرجي نائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، إن 4 بنوك مصرية حصلت على موافقة البنك المركزي المصري للانضمام إلى منصة التسويات والدفع بالعملات المحلية بين الدول الأفريقية (بابس) وسيتم الإعلان عنها قريبا فور التوقيع على البروتوكول.

وتوقع المعايرجي خلال تصريحات صحفية على هامش الإعلان عن استضافة الاجتماعات السنوية 33 الشهر المقبل بالعلمين بدء أولى المعاملات الرسمية عبر هذا النظام في غضون شهرين "قريباً في الربع الثالث من العام".

نظام الدفع بالعملات المحلية (PAPS) أحد مشروعات البنك الذي سيساهم في تمكين المستوردين الأفارقة من الاستيراد من مصر بالجنيه المصري، وتصدير المنتجات المصرية (مثل الأدوية) بالعملات المحلية للدول الأفريقية، مما يقلل الضغط على العملات الأجنبية (الدولار).

أشار المعايرجي إلى أن إجمالي البنوك الأفريقية المشتركة في النظام تجاوز 180 بنكاً.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

هيثم المعايرجي أفريكسيم بنك البنك المركزي رئيس أفريكسيم بنك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الكهرباء" تحسم الجدل بشأن أنباء زيادة أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي
أخبار مصر

"الكهرباء" تحسم الجدل بشأن أنباء زيادة أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي

مصطفى شعبان في عزاء المعلم سردينة بالتجمع الخامس - صور
زووم

مصطفى شعبان في عزاء المعلم سردينة بالتجمع الخامس - صور

"قرار بمنع التعامل وطعن قضائي".. مستجدات أزمة وقف "الأمير مصطفى عبد المنان"
حوادث وقضايا

"قرار بمنع التعامل وطعن قضائي".. مستجدات أزمة وقف "الأمير مصطفى عبد المنان"
جريمة قرية الإخيوة.. قرار عاجل من النيابة العامة بشأن "قاتل زوجته" بالشرقية
أخبار المحافظات

جريمة قرية الإخيوة.. قرار عاجل من النيابة العامة بشأن "قاتل زوجته" بالشرقية
قبل نهائي الكونفدرالية.. فيفا يوقع عقوبة إيقاف قيد على الزمالك
رياضة محلية

قبل نهائي الكونفدرالية.. فيفا يوقع عقوبة إيقاف قيد على الزمالك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إلهام شاهين وليلى علوي ومصطفى شعبان.. 25 صورة من عزاء عبدالرحمن أبو زهرة
"قرار بمنع التعامل وطعن قضائي".. مستجدات أزمة وقف "الأمير مصطفى عبد المنان" بدمياط
- مصراوي يكشف سر زيارة سيد عبد الحفيظ لهولندا