إعلان

هشام عز العرب: القاعدة الرأسمالية للبنوك الدرع الواقي للاقتصاد

كتب : منال المصري

03:16 م 23/01/2026

هشام عز العرب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منال المصري:

قال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي (CIB)، إن القاعدة الرأسمالية للبنوك تمثل الدرع الواقي اقتصاد والجهاز المصرفي، مؤكدًا أن الحديث المتكرر عن ارتفاع ربحية البنوك غالبًا ما يتم دون تحليل موضوعي للبيانات أو إدراك كامل لطبيعة عمل القطاع المصرفي.

وأوضح عز العرب، في مداخلة مع قناة "الشرق" على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أن تحقيق البنوك لمعدلات ربحية قوية يُعد أمرًا ضروريًا، إذ إن غياب الأرباح يحول دون قدرة البنوك على توسيع قواعدها الرأسمالية، وهو ما ينعكس سلبًا على قدرتها على تمويل الأنشطة الاقتصادية ودعم معدلات النمو.

خلال آخر عامين حققت البنوك أرباحا قياسية بدعم زيادة صافي الدخل من العائد- أي زيادة أسعار الفائدة على الإقتراض- وتحرير سعر الصرف، وزيادة نسب التوظيف.

وأضاف عز العرب "كلما زادت ربحية البنوك، تعززت قدرتها على بناء قواعد رأسمالية أكثر قوة، ما يمكنها من الاضطلاع بدور أكبر وأكثر فاعلية في دعم الاقتصاد المصري"، مشددًا على أن تمكين البنوك ماليًا ينعكس في النهاية على قوة الاقتصاد ككل.

كانت أرباح البنك التجاري الدولي تضاعفت خلال الربع الثالث من العام الماضي (يوليو إلى سبتمبر 2025) إلى نحو 28.75 مليار جنيه مقارنة بنحو 14.8 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

هشام عز العرب البنك التجاري الدولي cib منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الفنان محمد خميس يتجول في معرض القاهرة الكتاب مرتديًا الجلابية - صور
أخبار مصر

الفنان محمد خميس يتجول في معرض القاهرة الكتاب مرتديًا الجلابية - صور
"خليك ناصح".. خطأ في ادخار الذهب يخسرك مكاسب ارتفاع الأسعار
علاقات

"خليك ناصح".. خطأ في ادخار الذهب يخسرك مكاسب ارتفاع الأسعار
مذبحة الملاحات.. كيف نفذ قاتل زوجته وأبنائه الـ4 جريمته بالإسكندرية؟ (صور)
أخبار المحافظات

مذبحة الملاحات.. كيف نفذ قاتل زوجته وأبنائه الـ4 جريمته بالإسكندرية؟ (صور)
اعتداء وحشي.. مصرع سيدة على يد زوجها بعد مشاجرة بالفيوم
أخبار المحافظات

اعتداء وحشي.. مصرع سيدة على يد زوجها بعد مشاجرة بالفيوم

رمضان 2026.. مي عمر تنشر بوسترين جديدين لمسلسلها "الست موناليزا"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. مي عمر تنشر بوسترين جديدين لمسلسلها "الست موناليزا"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من الرياض إلى أبوظبي.. أبرز محطات التفاوض لإنهاء حرب أوكرانيا
"حذر وعرض مناسب".. مستجدات اهتمام أندية السعودية بمحمد صلاح