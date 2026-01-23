هشام عز العرب: القاعدة الرأسمالية للبنوك الدرع الواقي للاقتصاد

كتبت- منال المصري:

قال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي (CIB)، إن القاعدة الرأسمالية للبنوك تمثل الدرع الواقي اقتصاد والجهاز المصرفي، مؤكدًا أن الحديث المتكرر عن ارتفاع ربحية البنوك غالبًا ما يتم دون تحليل موضوعي للبيانات أو إدراك كامل لطبيعة عمل القطاع المصرفي.

وأوضح عز العرب، في مداخلة مع قناة "الشرق" على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أن تحقيق البنوك لمعدلات ربحية قوية يُعد أمرًا ضروريًا، إذ إن غياب الأرباح يحول دون قدرة البنوك على توسيع قواعدها الرأسمالية، وهو ما ينعكس سلبًا على قدرتها على تمويل الأنشطة الاقتصادية ودعم معدلات النمو.

خلال آخر عامين حققت البنوك أرباحا قياسية بدعم زيادة صافي الدخل من العائد- أي زيادة أسعار الفائدة على الإقتراض- وتحرير سعر الصرف، وزيادة نسب التوظيف.

وأضاف عز العرب "كلما زادت ربحية البنوك، تعززت قدرتها على بناء قواعد رأسمالية أكثر قوة، ما يمكنها من الاضطلاع بدور أكبر وأكثر فاعلية في دعم الاقتصاد المصري"، مشددًا على أن تمكين البنوك ماليًا ينعكس في النهاية على قوة الاقتصاد ككل.

كانت أرباح البنك التجاري الدولي تضاعفت خلال الربع الثالث من العام الماضي (يوليو إلى سبتمبر 2025) إلى نحو 28.75 مليار جنيه مقارنة بنحو 14.8 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.