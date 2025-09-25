إعلان

سعر الدولار يواصل التراجع مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات الخميس

كتب- أحمد الخطيب:

03:52 م 25/09/2025

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك بين قرش و12 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.06 جنيه للشراء، و48.16 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.05 جنيه للشراء، و48.15 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.12 جنيه للشراء، و48.22 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.05 جنيهًا للشراء، بتراجع قرش، و48.15 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرش.

بنك الإسكندرية: 48.07 جنيه للشراء، و48.17 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.16 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشًا، و48.25 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.

