سعر الدولار يواصل التراجع مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات الخميس
كتب- أحمد الخطيب:
سعر الدولار
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك بين قرش و12 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.06 جنيه للشراء، و48.16 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 48.05 جنيه للشراء، و48.15 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 48.12 جنيه للشراء، و48.22 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.05 جنيهًا للشراء، بتراجع قرش، و48.15 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرش.
بنك الإسكندرية: 48.07 جنيه للشراء، و48.17 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.16 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشًا، و48.25 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.