سعر الدولار يواصل الصعود بنهاية التعاملات اليوم في 9 بنوك

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار بشكل مفاجئ مقابل الجنيه في 9 بنوك بقيمة تتراوح بين 5 قروش و13 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 25-8-2025، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.44 جنيه للشراء، و48.54 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.42 جنيهًا للشراء، و48.52 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.55 جنيه، و48.65 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.