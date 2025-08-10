إعلان

تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأحد

09:28 ص الأحد 10 أغسطس 2025

سعر الدولار

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، ببداية تعاملات الأحد 10-8-2025، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.5 جنيهًا للشراء، و48.6 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.52 جنيه، و48.62 جنيه للبيع.


لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

