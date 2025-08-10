تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأحد
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، ببداية تعاملات الأحد 10-8-2025، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك البركة: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.5 جنيهًا للشراء، و48.6 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.52 جنيه، و48.62 جنيه للبيع.
