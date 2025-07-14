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المركزي يبيع سندات خزانة اليوم بـ 17.5 مليار جنيه اليوم

11:38 ص الإثنين 14 يوليه 2025

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

يعتزم البنك المركزي بيع سندات خزانة أجل عامين و3 سنوات و5 سنوات بقيمة 17.5 مليار جنيه في عطاء اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني.

ويعمل البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري أسبوعي بيع سندات خزانة كل يوم الاثنين وأذون خزانة قصيرة الأجل كل يومي الخميس والأحد بهدف جمع سيولة لسد عجز الموزانة.

كان البنك المركزي باع أمس أذون خزانة محلية أجل 3 و 9 أشهر بنحو 60.5 مليار جنيه بأقل بنحو 11% عن السيولة المستهدف جمعها بقيمة 67 مليار جنيه بعد أن وصل سعر الفائدة المقدم من المستثمرين إلى نحو 31%.

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البنك المركزي بيع سندات خزانة وزارة المالية
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