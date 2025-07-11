سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار خلال أسبوع بقيمة تتراوح بين 9 قروش و21 قرشًا في 10 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك خلال أسبوع

البنك الاهلي المصري: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.45 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.45 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.5 جنيه للشراء، و49.6 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.45 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيهًا للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.