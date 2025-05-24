شهادات وودائع وحسابات.. اجتماعات مكوكية بالبنوك غدا لبحث خفض الفائدة

كتبت- منال المصري:

تبدأ البنوك عقد اجتماعات مكوكية للجان الأصول والخصوم"ألكو" غدا الأحد لبحث مصير أسعار الفائدة على أوعية الادخار المختلفة بعد قرار البنك المركزي المصري في اجتماعه الخميس.

كان البنك المركزي قرر خفض سعر الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية أمس الأول الخميس للمرة الثانية على التوالي إلى 24% للإيداع و25% للإقراض بعد تباطؤ معدل التضخم والتوقعات باتجاه مستوى التضخم إلى مستوى نزولي.

وجاء قرار المركزي بعد أن خفض سعر الفائدة 2.25% في اجتماع السابق بأبريل لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف بهدف دفع دعم عجلة نمو الاقتصاد للأمام وتقليل تكلفة الاقتراض على القطاع الخاص.

شهادات وودائع وحسابات

وقال مصرفيون لمصراوي، إن البنوك ستحسم أسعار الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير والودائع ذات العائد العائد الثابت خلال اجتماعتهم الأسبوع الحالي بعد أن تراجع العائد 1% على كافة القروض الكبرى المرتبطة بسعر الإقراض لدى البنك المركزي.

وانخفضت أسعار الفائدة على قروض الشركات الكبري التي تقدر بتريليونات الجنيهات بالبنوك بنسبة 1% لارتباطها بأسعار الفائدة لدى المركزي وهو ما يعني زيادة التكلفة على البنوك والحاجة إلى تحقيق توازن بين تكلفة الفائدة على المدخرات المستحقة للعملاء وإيراداتها من العائد المستحق على القروض.

ويخضع حسم البنوك للفائدة إلى عدة عوامل مختلفة منها تكلفة أسعار الفائدة في البنوك المنافسة لها على أوعية الادخار للحفاظ على استمرار مدخرات عملائها تجنب خروجها وكذلك مستويات السيولة لديها.

كانت بعض البنوك خفضت أسعار الفائدة على شهادات الادخار والودائع والحسابات قبل شهر ونصف بعد أول قرار للمركزي بخفض سعر الفائدة على رأسهم بنكي الأهلي ومصر.

وخفض بنكا مصر والأهلي أسعار الفائدة 2% على الشهادات البلاتينية ذات أجل 3 سنوات للعائد الثابت والمتناقص، كما قررا في نفس الوقت وقف العمل بالشهادة ذات أجل سنة للعائد المرتفع 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي.