تراجع جديد في سعر الدولار خلال منتصف تعاملات البنوك اليوم 21-5-2025

كتبت- دينا كرم:



تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في أكبر 5 بنوك، خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 21-5-2025، بقيمة تتراوح بين 5 و 6 قروش، مقارنة بمستوياته ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.81 جنيه للشراء، و49.91 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.









