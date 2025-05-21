انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 21-5-2025

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 21-5-2025، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.24 جنيه للشراء بتراجع 4 قروش، و 13.35 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.56 جنيه للشراء ، و 13.60 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 130.89جنيه للشراء بتراجع 34 قروش ، و 132.52 جنيه للبيع، بتراجع 36 قرشا.

سعر الريال القطري: 12.65 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش ، و 13.70 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 69.80 جنيه للشراء ، و 70.56 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 161.83 جنيه للشراء بتراجع 13 قرشًا، و 162.89 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا.