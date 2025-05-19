المركزي يتوقع تباطؤ نمو السيولة المحلية العام الحالي والمقبل بدعم انحسار أثر سعر الصرف

كتبت- منال المصري:

توقع البنك المركزي المصري تباطؤ نمو معدل نمو السيولة المحلية (M2) إلى 23.2% بنهاية يونيو 2025 مقابل 28.7% في نهاية العام المالي السابق قبل أن يستقر لاحقا عند 22.8% بنهاية.

وأرجع البنك المركزي، في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من العام الحالي التباطؤ الملحوظ المقدر للسيولة المحلية بنهاية العام المالي الحالي 2024-2025 مقارنة بالعام المالي السابق، إلى انحسار التأثير الإيجابي لتوحيد سعر الصرف في مارس 2024.

ويستهدف البنك المركزي امتصاص معدل السيولة من السوق بهدف كبح جماح التضخم الذي يعد من أهم مستهدفاته لتحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر أدوات عديدة أهمها سعر الصرف.

وأشار المركزي إلى أن تحرير سعر الصرف اقترن بتعاف غير مسبوق في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي خلال العام المالي السابق، وما صاحبه من أثر إيجابي ملحوظ لفترة الأساس بدءا من مارس 2025.

كان عجز صافي الأصول الأجنبية وصل إلى نحو 29 مليار دولار بنهاية يناير الماضي قبل أن يتحول إلى فائض بنحو 15.1 مليار دولار بنهاية مارس الماضي بدعم زيادة تدفقات النقد الأجنبي تحويلات المصريين العاملين بالخارج والأموال الساخنة.