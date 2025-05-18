إعلان

انخفاض سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم الأحد 18 -5 - 2025

10:39 ص الأحد 18 مايو 2025

الريال السعودي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك ، خلال تعاملات اليوم الأحد 18-5-2025 ، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

بنك الأهلي المصري: 13.31 جنيه للشراء ، و 13.38 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.31 جنيه للشراء، و 13.38 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.32 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و 13.40 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

بنك الإسكندرية: 13.33 جنيه للشراء، و 13.38 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.32 جنيه للشراء، و 13.37 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الريال السعودي سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الوزير يكشف موعد منع الميكروباص من السير على الدائري.. ويعلن سعر تذكرة الأتوبيس الترددي.
10 أسرى مقابل وقف إطلاق النار 60 يومًا.. إعلام عبري يكشف تفاصيل صفقة جديدة