انخفاض سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم الأحد 18 -5 - 2025

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك ، خلال تعاملات اليوم الأحد 18-5-2025 ، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

بنك الأهلي المصري: 13.31 جنيه للشراء ، و 13.38 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.31 جنيه للشراء، و 13.38 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.32 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و 13.40 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

بنك الإسكندرية: 13.33 جنيه للشراء، و 13.38 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.32 جنيه للشراء، و 13.37 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.