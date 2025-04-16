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السوق يكتم أنفاسه ترقبا لقرار البنك المركزي بحسم سعر الفائدة غدا

01:01 م الأربعاء 16 أبريل 2025

البنك المركزي

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كتبت- منال المصري:

يترقب مجتمع المال والأعمال قرار البنك المركزي بحسم سعر الفائدة غدا الخميس في ثاني اجتماع له خلال 2025 وسط زيادة الرهانات على خفض الفائدة.

كان البنك المركزي أبقى في اجتماعه الأخير على سعر الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي في فبراير الماضي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض وهو أعلى مستوى تاريخي لها.

تتزايد الرهانات حول خفض المركزي سعر الفائدة غدا بعد تراجع معدل التضخم الذي يتيح له مساحة كبيرة في التحول إلى سياسة نقدية مرنة.

كان معدل التضخم تراجع من 24% في يناير إلى 12.8% في فبراير تأثرا بسنة الأساس قبل أن يتسارع إلى 13.6% في مارس الماضي.

وقللت التوقعات سقف طموحاتها بوتيرة خفض المركزي للفائدة من 4% إلى 1% و3% تحت مخاوف التبعات السلبية من حرب الرسوم الجمركية الأمريكية التي شنها ترامب على تباطؤ الاقتصاد عالميا، ورفع مصر أسعار البنزين والسولار.

رفعت مصر أسعار البنزين والسولار بين 11% و15% للمرة الأولى في 2025 وبعد 6 أشهر من آخر زيادة في أكتوبر الماضي بهدف تقليل تكلفة دعم المحروقات على الموازنة العامة للدولة.

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