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نائب رئيس أفريكسبم بنك: قدمنا 13 مليار دولار لتمويل إنشاءات والمقاولات بقارة أفريقيا في 6 سنوات

01:49 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

كانايو أواني نائب رئيس أفريكسبم بنك

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كتبت- منال المصري:

قالت كانايو أواني نائب الرئيس التنفيذي لبنك التجارة البينية الأفريقية في بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (افريكسيم بنك) إن البنك قدم لتسهيلات والتمويل لإنشاءات ومقاولات بقيمة ١٣ مليار دولار في القارة الافريقية على مدار الستة أعوام الماضية.

واوضحت خلال كلمتها بأعمال منتدى FOCUS للتجارة والاستثمار الذي ينظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي ومجموعة السفراء الأفارقة في القاهرة - إن البنك دعم أعمال المقاولات من أجل إنشاء الطرق السريعة والمدن الصناعية والبنى التحتية الحضرية في جيبوتي وتوجو وبنين وتشاد والجابون ونيجيريا.

وقالت إن هذه التسهيلات تدعم شركات القطاع الخاص للاستفادة من فرص إنشاء مشروعات في الدول الأفريقية برؤوس اموال أفريقية؛ وبينها شركات مصرية مثل حسن علام وأوراسكوم والمقاولون العرب والسويدي، والكثير من الشركات الكبرى على امتداد القارة السمراء؛ مثل دانجوتي النيجيرية.

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نائب رئيس أفريكسبم بنك تمويل إنشاءات والمقاولات أفريقيا
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