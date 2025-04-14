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الدولار ينزل من مستواه التاريخي في منتصف التعاملات بالبنوك اليوم

11:18 ص الإثنين 14 أبريل 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار من مستواه التاريخي مقابل الجنيه في 8 بنوك، بقيمة تتراوح بين 15 و 26 قرشًا، خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياته ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 8 بنوك في منتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.97 جنيه للشراء، و51.07 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا للشراء والبيع .

بنك مصر: 50.94 جنيه للشراء، و51.04 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.96 جنيه للشراء، و51.06 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.94 جنيه للشراء، و51.04 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 51 جنيه للشراء، و51.1 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.95 جنيه للشراء، و51.05 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.95 جنيه للشراء، و51.05 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

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