بنك القاهرة يتعاون مع تيراباى لإطلاق خدمة التحويلات المالية من الخارج إلى مصر

كتبت- منال المصري:

أعلن "بنك القاهرة" التعاون مع "تيرا باي"TerraPay، الرائدة عالميًا في حلول الدفع عبر الحدود، حيث تتيح تلك الشراكة المدفوعات الرقمية لجميع الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية في مصر، مما يوفر خدمات حوالات أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة والأمان للجاليات المصرية في جميع أنحاء العالم.

وأوضح البنك في بيان له اليوم، الخطوة الاستراتيجية تأتي لتعزيز خدمات الحوالات في مصر، حيث تعتبر تحويلات المصريين فى الخارج مصدر رئيسي للعملات الأجنبية.

تتماشى تلك الشراكة مع مهمة تيرا باي في إنشاء نظام مالي عابر للحدود وتقدم حلاً مباشرًا للتحديات التي تطرحها القنوات المالية غير الرسمية من خلال دمجها المباشر مع بنية بنك القاهرة التحتية، تضمن "تيرا باي" تحويلات رقمية أكثر سلاسة وأمانًا مما يمنح مزيدًا من التحكم في المعاملات ويساهم في تقوية النظام المالي في مصر.

قال بهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة إن إطلاق خدمة التحويلات المالية بالتعاون مع "تيراباى" تأتي في إطار جهود البنك لزيادة حجم تحويلات المصريين في الخارج بما يتوافق مع توجهات البنك المركزى المصرى لدمج التحويلات غير الرسمية تحت مظلة القطاع المصرفي بما يزيد من فرص استقطاب فئات جديدة من العملاء المستهدفين للقطاع المصري مما ينعكس إيجابياً على اقتصاد الدولة بشكل عام.

وقال أيمن خطاب، رئيس قطاع المؤسسات المالية في بنك القاهرة "يلتزم بنك القاهرة بتوفير حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا المتطورة، مما يضمن أن المصريين في الخارج وعائلاتهم في مصر يستفيدون بخدمات أسرع، وأسعار صرف تنافسية، ورسوم منخفضة، مشيراً إلى أن الشراكة مع تيرا باي تخلق قيمة مضافة لخدمات الحوالات بالبنك وتعزز من دورنا في دعم الشمول المالي."

وقال آني سان، الرئيس التنفيذي للأعمال في تيرا باي، " تمثل شراكتنا مع بنك القاهرة إنجازا رئيسيا في توسيع نطاق شبكة الدفع العالمية لشركة تيرا باي في مصر، ومن خلال التكامل المبسط المطور ستقدم تيرا باي خبرتها في العمل في أكثر من ١٥٠ دولة".

وأوضح "نعمل معا على تمكين المغتربين المصريين في جميع أنحاء العالم من خلال شبكة تيرا باي المرنة والمتوافقة تماما والشفافة والفعالة من حيث التكلفة لنقل الأموال، ومن ثم تعزيز الشمول المالي وتعزيز المدفوعات عبر الحدود".