منها الدينار الكويتي.. انخفاض أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 5 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، بينما تباين سعر الدينار الأردني، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.41 جنيه للشراء، و 13.48 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.73 جنيه للشراء، و 13.77 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.57 جنيه للشراء بتراجع 5 قروش ، و134.21 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

سعر الريال القطري: 12.81 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.70 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش، و 71.46 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 162.98 جنيه للشراء بتراجع 6 قروش، و164.10 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشًا.