بنك القاهرة يصدر حسابات وبطاقات مجانا للعملاء خلال فعالية "الشمول المالي للمرأة"

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك القاهرة فتح حسابات "وفر" مجانا للعملاء الجدد ودون حد أدنى للرصيد خلال مشاركته في فعالية اليوم العالمي للمرآة إحدى فعاليات مبادرة البنك المركزي المصري للشمول التي تقام خلال الفترة من 8 الى 31 مارس.

يأتي ذلك، بحسب بيان البنك، انطلاقًا من إيمان البنك بأهمية دور المرأة في المجتمع، وحرصه على توفير الخدمات المالية المتنوعة التي تلبي احتياجاتها، ودعم النماذج النسائية الناجحة، بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية الشاملة.

ويقدم بنك القاهرة خلال حملته مجموعة من المزايا والعروض الحصرية لجميع الفئات والتى تشمل فتح حساب وفر مجاناً وبدون حد أدنى لفتح الحساب، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدماً مجاناً سواء للعملاء الجدد أو العملاء القائمين.

كما يعمل البنك على تقديم عروض مميزة للسيدات ومن أبرزها فتح حساب "بُكرة" مجاناً والذي يتميز بإمكانية الإدخار بالتقسيط بدءاً من 100 جنيه وبدون حد أقصى ولمدة تبدأ من سنة حتى 10 سنوات مع إمكانية التأمين.

وأوضح البنك أن الحساب مصمم خصيصاً للمرأة لتلبية احتياجاتها المصرفية وتمكينها من إدارة شؤونها المالية عبر وسيلة آمنة للادخار تشمل حلول ومزايا مصرفية مما يشجع المرأة على الإدخار سواء على المدى قصير الأجل أو المدى طويل الأجل.

ويقدم بنك القاهرة عروضا خاصه للعملاء الجدد من السيدات يشمل خصم 25% على المصاريف الإدارية للقروض الشخصية والقروض متناهية الصغر.

وأضاف البنك أن المرأة تستحوذ على نسبة 45% من حسابات الشمول المالي وبنسبة 35% من محفظة بنك القاهرة فى مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث يقوم البنك بتمويل كافة الأنشطة الإقتصادية التي تعمل في القطاعات الإنتاجية والصناعية والتجارية والخدمية وما يرتبط بها من أنشطة.

كما يحرص بنك القاهرة أيضًا على تمويل كافة الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الإنتاجية والصناعية والتجارية والخدمية ، التوعية والتثقيف المالي والتعريف بأهمية الخدمات المالية، من خلال التواجد في أماكن خارجية في عدة محافظات، مستهدفًا فئات الشمول المالي من السيدات والشباب.