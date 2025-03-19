للعام الثاني عشر على التوالي.. البنك الأهلي يحتفظ بشهادة التوافق مع معايير متطلبات هيئتي فيزا وماستر كارد

كتبت- منال المصري:

نجح البنك الأهلي المصري للعام الثاني عشر على التوالي في الحصول على شهادة التوافق مع معايير متطلبات هيئتي فيزا وماستر كارد العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع والائتمان الإلكترونية بنسخة الإصدار الجديد PCI DSS v4.0.1.

ويأتي ذلك، وفق بيان البنك اليوم، بعد إتمام أعمال الفحص والمراجعة والتدقيق والتوثيق من قبل المراجع الدولي الخارجي QSA، حيث تعد PCI-DSS أفضل شهادة تضمن أعلى مستوى حماية البطاقات وفقا ومتطلبات مجلس معايير تأمين صناعة بطاقات الدفع PCI SSC والذي يضم كبرى الشركات العالمية في هذا المجال.

وأعرب محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن اعتزازه باستمرار احتفاظ البنك بتلك الشهادة ، مما يعكس استدامة البنك وكوادره المتميزة والأعلى كفاءة في الامتثال على مدار سنوات عديدة في التوافق مع معايير ومتطلبات تأمين بيانات البطاقات وتطبيق المعايير الدولية بالإصدارات المختلفة والذي يعد مؤشر لكفاءة فرق العمل والقائمين على أنظمة البنك، بما يعد انعكاسا للتعاون المثمر والتنسيق المتواصل بين قطاعات وفروع البنك وفرق العمل المحترفة والمدربة على التأكد من التأمين الكامل لكافة عناصر بيئة العمل وبيانات العملاء وقدرتها على الالتزام بأعلى معدلات ومعايير الأمان لتلك البيانات بمختلف أنشطة البنك، الأمر الذي من شأنه تعزيز ثقة العملاء والجهات والمؤسسات الدولية في البنك الأهلي المصري، إضافة إلى المساهمة بفاعلية في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، في ظل توجه القطاع المصرفي نحو الإسراع في تنفيذ التحول الرقمي وهو ما يجعل حماية بيانات العملاء وضمان خصوصيتها أحد أهم أولويات البنك.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري إن الإصدار الجديد PCI DSS v4.0.1 يتضمن العديد من المعايير الجديدة للحماية ومواجهة التطورات في مجال الاحتيال والاختراق خاصة في ظل التكنولوجيا المتزايدة بشكل سريع ومستمر، إضافة إلى تغييرات في بيئة العمل بهدف زيادة وسائل التأمين والحماية والمعايير الدولية التي يضعها مجلس معايير تأمين بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI SSC) ، والتي تمثل توثيقا دولیا لحفاظ البنك على سرية بيانات بطاقات العملاء بشكل خاص وكافة بيانات العملاء بشكل عام، تأكيدا على التزام البنك الأهلي المصري بضمان أمن بطاقات عملائه وبياناتهم الشخصية والمصرفية، بالإضافة إلى نجاحه في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الأخيرة والتهديدات الأمنية المتزايدة التي تؤثر على صناعة الخدمات المالية الرقمية.

وأكدت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري على التوسع في إصدار وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني بشكل متنوع وبطريقة آمنة وامتلاك شبكة واسعة من الفروع وماكينات الصراف الآلي ATM ونقاط البيع POS والتي تغطي كافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة الى بوابات الدفع لعدد متنامي من مقدمي الخدمة والشركات والذي يعد أحد أهم أولويات البنك، وهو ما يستلزم التطوير المستمر من جانب البنك لأساليب تطبيق معايير الالتزام، وذلك لمواكبة التطور المتلاحق في الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه.

وتلك الشهادة تتضمن معايير تأمين دولية تم وضعها لتواكب التطور التكنولوجي الهائل واستمرار التهديدات والاختراقات في جميع أنحاء العالم، وهي المعايير التي يضعها مجلس معايير تأمين بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI SSC) ويتم مراجعتها بشكل دوري للتأكد من استمرار تطبيق قواعد التأمين لحماية بيانات بطاقات الدفع / الائتمان الإلكترونية لعملاء البنك وذلك لضمان الحفاظ على أموالهم وتأمين بياناتهم.