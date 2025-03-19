أسعار 6 عملات عربية تتراجع خلال تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.39 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.46 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.71 جنيه للشراء، و 13.75 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.36 جنيه للشراء بتراجع 10 قروش، و134.01 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.79 جنيه للشراء، و 13.86 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.59 جنيه للشراء بتراجع 5 قروش، و 71.33 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 162.96جنيه للشراء بتراجع 7 قروش ، و164.08 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.