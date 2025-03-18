بزيادة 86%.. بنك القاهرة يربح 12.4 مليار جنيه خلال 2024

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك القاهرة تحقيق أداءً جيدا خلال 2024 بعد أن وصل نمو صافي أرباحه 86% على أساس سنوي مسجلا 12.4 مليار جنيه مقابل نحو 11 مليار جنيه قبل عام.

وعزا البنك زيادة صافي أرباحه، وفق بيان له اليوم، إلى تحسن نتائج أعمال البنك فى مختلف القطاعات ومن أبرزها التجزئة المصرفية والخزانة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وارتفع صافي الدخل من العائد "عوائد القروض والإيرادات المشابهة" 40% خلال 2024 إلى نحو 68.7 مليار جنيه، فيما سجلت الزيادة في تكلفة الودائع والإيرادات المشابهة بنسبة 30% خلال العام الماضي، مما أدى إلي نمو صافي الدخل من العائد بنسبة 58%.

وبحسب بيان البنك فإن صافي الدخل من الاتعاب والعمولات ارتفع بنحو 47% خلال 2024 إلى 5.7 مليار جنيه بالمقارنة بـ 3.9 مليار جنيه خلال العام السابق.

كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 34.7 مليار جنيه خلال 2024 مقارنة بـ 22.2 مليار جنيه خلال 2023 بمعدل نمو 56% ، مما أدى إلى انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 31.6% (عام 2023: 36.7%).

وسجل إجمالي محفظة القروض 227 مليار جنيه بنمو 26% على أساس سنوي بنهاية 2024، وجاء النمو مدفوعًا بزيادة في قروض الشركات والبنوك بمبلغ 33 مليار جنيه و 14 مليار جنيه في قروض الافراد.

وارتفع رصيد ودائع العملاء 17% خلال 2024 إلى 352 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 302 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

واستحوذت ودائع العملاء الأفراد على 56% من إجمالي الودائع، بينما استحوذت ودائع الشركات والمؤسسات على 44% من إجمالي الودائع في نهاية ديسمبر 2024.

وبلغت القروض غير المنتظمة 4.56% من إجمالي محفظة القروض، كما بلغت نسبة تغطية مخاطر قروض غير منتظمة 153%، حيث بلغ رصيد مخصصات خسائر القروض لدى البنك 15.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.