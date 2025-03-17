انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بتعاملات أمس، بينما استقر في بنك القاهرة، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.42 جنيه للشراء ، و 13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.43 جنيه للشراء بتراجع قرش ، و 13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك القاهرة: 13.44 جنيه للشراء ، و 13.52 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.44 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و 13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

البنك التجاري الدولي: 13.45 جنيه للشراء، و 13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.