تراجع في بنكين.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
كتبت- أمنية عاصم:
تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، بينما استقر في 3 بنوك، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي: 13.44 جنيه للشراء ، و 13.52 جنيه للبيع.
بنك مصر: 13.44 جنيه للشراء ، و 13.52 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 13.44 جنيه للشراء ، و 13.52 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 13.46 جنيه للشراء، و 13.51 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.46 جنيه للشراء، و 13.51 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
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