تراجع في بنكين.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، بينما استقر في 3 بنوك، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.44 جنيه للشراء ، و 13.52 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.44 جنيه للشراء ، و 13.52 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 13.44 جنيه للشراء ، و 13.52 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.46 جنيه للشراء، و 13.51 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.46 جنيه للشراء، و 13.51 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.