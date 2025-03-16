إعلان

تراجع في بنكين.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

11:12 ص الأحد 16 مارس 2025

سعر الريال السعودي اليوم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، بينما استقر في 3 بنوك، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.44 جنيه للشراء ، و 13.52 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.44 جنيه للشراء ، و 13.52 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 13.44 جنيه للشراء ، و 13.52 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.46 جنيه للشراء، و 13.51 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.46 جنيه للشراء، و 13.51 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الريال السعودي الجنيه بنك الإسكندرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

انخفاض 11 درجة وعودة الأمطار.. طقس أول 3 أيام في الـ10 الأواخر من رمضان