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تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه ببداية تعاملات الاثنين

09:32 ص الإثنين 03 فبراير 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في بنكي القاهرة وقناة السويس، ببداية تعاملات اليوم الاثنين، بينما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.21 جنيه للشراء، و50.3 جنيه للبيع.

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