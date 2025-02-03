تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه ببداية تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في بنكي القاهرة وقناة السويس، ببداية تعاملات اليوم الاثنين، بينما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.21 جنيه للشراء، و50.3 جنيه للبيع.