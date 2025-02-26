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ارتفاع سعر الدولار اليوم في 6 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

04:27 م الأربعاء 26 فبراير 2025

أسعار الدولار

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الدولار بقيمة تتراوح بين قرشين و 3 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء في 6 بنوك، بينما انخفض في بنك قناة السويس وبنك الإسكندرية و مصرف أبو ظبي الإسلامي ، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.54 جنيه للشراء ، و 50.64 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.


بنك مصر: 50.54 جنيه للشراء، و 50.64 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.


بنك القاهرة: 50.54 جنيه للشراء، و 50.64 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.


البنك التجاري الدولي: 50.54 جنيه للشراء، و 50.64 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.


بنك البركة: 50.53 جنيه للشراء، و 50.63 جنيه للبيع.


بنك قناة السويس: 50.54 جنيه للشراء، و 50.64 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.


بنك كريدي أجريكول: 50.54 جنيه للشراء، و 50.64 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.


بنك الإسكندرية: 50.54 جنيه للشراء، و 50.64 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.


بنك التعمير والإسكان: 50.53 جنيه للشراء، و 50.63 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.


مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.58 جنيه للشراء بتراجع قرشين ، و50.68 جنيه للبيع، بتراجع قرش.



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