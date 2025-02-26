ارتفاع سعر الدولار اليوم في 6 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الدولار بقيمة تتراوح بين قرشين و 3 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء في 6 بنوك، بينما انخفض في بنك قناة السويس وبنك الإسكندرية و مصرف أبو ظبي الإسلامي ، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.54 جنيه للشراء ، و 50.64 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.



بنك مصر: 50.54 جنيه للشراء، و 50.64 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.



بنك القاهرة: 50.54 جنيه للشراء، و 50.64 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.



البنك التجاري الدولي: 50.54 جنيه للشراء، و 50.64 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.



بنك البركة: 50.53 جنيه للشراء، و 50.63 جنيه للبيع.



بنك قناة السويس: 50.54 جنيه للشراء، و 50.64 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.



بنك كريدي أجريكول: 50.54 جنيه للشراء، و 50.64 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.



بنك الإسكندرية: 50.54 جنيه للشراء، و 50.64 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.



بنك التعمير والإسكان: 50.53 جنيه للشراء، و 50.63 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.



مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.58 جنيه للشراء بتراجع قرشين ، و50.68 جنيه للبيع، بتراجع قرش.







