الدولار بـ50.51 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم السبت 22-2-2025



تبدأ البنوك المصرية في إعلان سعر العملات الأجنبية اليوم السبت 22-2-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، إذ يأتي في مقدمتها الدولار خاصة أنه من العملات الأكثر بحثا عن أسعارها في بداية تعاملات البنوك.

في السطور التالية ينشر "مصراوي" آخر تحديث لأسعر العملات الأجنبية الأكثر تداولا بين العملاء في البنوك المصرية اليوم السبت 22-2-2025 ، وفق موقع البنك المركزي المصري:

- الدولار: 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.

- اليورو: 52.62 جنيه للشراء و52.90 جنيه للبيع.

- الجنيه الإستراليني: 63.53 جنيه للشراء، و63.87 جنيه للبيع.

- ريال سعودي: 13.42 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع.

- دينار كويتي: 162.85 جنيه للشراء، و163.98 جنيه للبيع.

- درهم إمارتي: 13.73 جنيه للشراء و13.77 جنيه للبيع.