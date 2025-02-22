إعلان

الدولار بـ50.51 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم السبت 22-2-2025

05:15 ص السبت 22 فبراير 2025

سعر الدولار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


تبدأ البنوك المصرية في إعلان سعر العملات الأجنبية اليوم السبت 22-2-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، إذ يأتي في مقدمتها الدولار خاصة أنه من العملات الأكثر بحثا عن أسعارها في بداية تعاملات البنوك.

في السطور التالية ينشر "مصراوي" آخر تحديث لأسعر العملات الأجنبية الأكثر تداولا بين العملاء في البنوك المصرية اليوم السبت 22-2-2025 ، وفق موقع البنك المركزي المصري:

- الدولار: 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.

- اليورو: 52.62 جنيه للشراء و52.90 جنيه للبيع.

- الجنيه الإستراليني: 63.53 جنيه للشراء، و63.87 جنيه للبيع.

- ريال سعودي: 13.42 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع.

- دينار كويتي: 162.85 جنيه للشراء، و163.98 جنيه للبيع.

- درهم إمارتي: 13.73 جنيه للشراء و13.77 جنيه للبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار سعر العملات الأجنبية سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم السبت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

برودة شديدة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة
كواليس اجتماع غير رسمي لقادة مصر والأردن والخليج لبحث أزمة غزة بالرياض