بسبب ضبط المالية العامة.. المركزي يتوقع استمرار المسار النزولي للتضخم لكن بوتيرة أبطأ بعد الربع الأول

كتبت- منال المصري:

توقع البنك المركزي المصري أن يشهد​​التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة.

وأشار المركزي في بيانه اليوم إلى أنه من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي في اجتماعهـا يــوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

ويأتي إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي بعد أن أبقي عليها 6 مرات في 2024 ورفعها 8% خلال الربع الأول من العام الماضي.