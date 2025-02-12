الدولار يقود سعر الجنيه الإسترليني واليورو للارتفاع بنهاية تعاملات البنوك اليوم

كتبت- آية محمد:

قارد ارتفاع سعر الدولار اليوم زيادة سعر اليورو والجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، بنهاية تعاملات البنوك اليوم، وفق متوسط أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك المركزي.

كان الدولار ارتفع بنحو 25 قرشا خلال منتصف تعاملات اليوم قبل أن يقلل من مكاسبه ويتراجع بنحو 9 قروش قبل نهاية التعاملات في البنوك.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني واليورو بنهاية تعاملات البنوك اليوم

سعر اليورو: 52.47 جنيه للشراء، بزيادة 41 قرشًا، و52.58 جنيه للبيع، بزيادة 42 قرشًا عن نهاية تعاملات أمس.

سعر الجنيه الإسترليني: 62.99 جنيه للشراء، و63.14 جنيه للبيع، بزيادة 64 قرشًا للشراء والبيع عن نهاية تعاملات أمس.