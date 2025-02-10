سعر الريال السعودي ينخفض في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- أمنية عاصم:
تراجع سعر الريال السعودي في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم
بنك الأهلي: 13.34 جنيه للشراء، و 13.41 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 13.34 جنيه للشراء، و 13.41 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 13.35 جنيه للشراء، و 13.41 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا.
بنك الإسكندرية: 13.36 جنيه للشراء بتراجع قرشًا، و 13.42 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.36 جنيه للشراء، و 13.41 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.
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