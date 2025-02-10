سعر الريال السعودي ينخفض في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الريال السعودي في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

بنك الأهلي: 13.34 جنيه للشراء، و 13.41 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.34 جنيه للشراء، و 13.41 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.35 جنيه للشراء، و 13.41 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا.

بنك الإسكندرية: 13.36 جنيه للشراء بتراجع قرشًا، و 13.42 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.36 جنيه للشراء، و 13.41 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.