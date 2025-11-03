ارتفع في 7 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر الدولار
كتبت- آية محمد:
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و4 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 3-11-2025، بينما تراجع في بنك مصر، فيما استقر في بنكين، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.2 جنيه للشراء، و 47.3جنيه، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.16 جنيه للشراء، و47.26 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.2 جنيه للشراء، و47.3، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.17 جنيه للشراء، و47.27 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.16 جنيه للشراء، و47.26 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.18 جنيه للشراء، و47.28 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.