ارتفع في 7 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

04:02 م 03/11/2025

سعر الدولار

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و4 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 3-11-2025، بينما تراجع في بنك مصر، فيما استقر في بنكين، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.2 جنيه للشراء، و 47.3جنيه، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.16 جنيه للشراء، و47.26 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.2 جنيه للشراء، و47.3، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.17 جنيه للشراء، و47.27 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.16 جنيه للشراء، و47.26 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.18 جنيه للشراء، و47.28 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

أسعار الدولار سعر الدولار بنك مصر البنك الأهلي المصري الجنيه المصري

