تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بقيمة 10 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 19-11-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم



البنك الأهلي المصري: 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع.



بنك مصر: 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع.



بنك القاهرة: 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع.



البنك التجاري الدولي: 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع.



بنك البركة: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع.



بنك قناة السويس: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.



كريدي أجريكول: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع.



بنك الإسكندرية: 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع.



بنك التعمير والإسكان: 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع.



مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.