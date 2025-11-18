تراجع في 4 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
كتبت- آية محمد:
سعر الدولار
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين 8 و10 قروش، بينما استقر في 6 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 18-11-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.03 جنيه للشراء، و47.13 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47 جنيه للشراء، و47.1 جنيه للبيع.
بنك البركة: 47 جنيه للشراء، و47.1 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47 جنيه للشراء، و47.1 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47 جنيه للشراء، و47.1 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47 جنيه للشراء، و47.1 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.04 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.