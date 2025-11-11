تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و7 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 11-11-2025، بينما ارتفع في بنك قناة السويس، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.17 جنيه للشراء، و47.27، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.24 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.17 جنيه للشراء، و47.27 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.24 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.