إعلان

تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتب : أحمد الخطيب

03:52 م 11/11/2025

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و7 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 11-11-2025، بينما ارتفع في بنك قناة السويس، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.17 جنيه للشراء، و47.27، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.24 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.17 جنيه للشراء، و47.27 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.24 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه سعر بيع الدولار سعر شراء الدولار أسعار الدولار في البنوك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

انهيار شيماء سعيد في جنازة زوجها إسماعيل الليثي (صور)
السعودية: منصة للترحيل الذاتي لمخالفي الإقامة دون تدخل الجوازات (فيديو)
أسرة صاحب واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير تكشف تفاصيل الواقعة
تغير حاد وتحذير.. تعرف على طقس الأيام المقبلة