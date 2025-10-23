تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
كتب- أحمد الخطيب:
سعر صرف الدولار
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش وقرشين، ببداية تعاملات اليوم الخميس 23-10-2025، بينما تراجع في بنك قناة السويس، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.48 جنيهًا للشراء، و47.58 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.