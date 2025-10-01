إعلان

انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : أمنية عاصم

10:39 ص 01/10/2025

الريال السعودي

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 1-10-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.71 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.71 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.78 جنيه للشراء ، و12.85 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 12.74 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.73 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

