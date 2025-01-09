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الدولار يقود الدرهم الإماراتي والريال السعودي والدينار الكويتي للانخفاض بنهاية التعاملات اليوم

05:19 م الخميس 09 يناير 2025

أسعار العملات العربية

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كتبت- آية محمد:

قاد تراجع الدولارأسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي- الأوسع انتشارا بين المصريين- للانخفاض مقابل الجنيه بنهاية التعاملات اليوم بين البنوك مقارنة بنهاية التعاملات أمس، وفق بيانات سعر الصرف للعملات الأجنبية على موقع البنك المركزي.

متوسط أسعار 3 عملات عربية بنهاية التعاملات اليوم

الدينار الكويتي: 163.74 جنيه للشراء بتراجع 6 قروش، و164.26 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.

سعر الريال السعودي: 13.45 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.75 جنيه للشراء، و13.79 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

وللمزيد من متابعة كافة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه إضغط على اللينك التالي: اضغط هنا

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