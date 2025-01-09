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سعر الدولار يتراجع في 10 بنوك بنهاية تعاملات الخميس

03:43 م الخميس 09 يناير 2025

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كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار بين قرشين و5 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الخميس في 10 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.53 جنيه للشراء، و50.63 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع

بنك البركة: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.53 جنيه للشراء ، و50.63 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.58 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

وللمزيد من متابعة كافة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اضغط على اللينك التالي:اضغط هنا

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