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سعر الدولار اليوم يتراجع في 7 بنوك بنهاية تعاملات الاثنين

04:43 م الإثنين 27 يناير 2025

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار بقيمة بين قرش و 5 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين في 7 بنوك، بينما ارتفع في بنك قناة السويس وبنك كريدي أجريكول، فيما استقر في بنك البركة، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.2 جنيه للشراء، و50.3 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.2 جنيه للشراء، و50.3 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.19 جنيه للشراء، و50.29 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.2 جنيه للشراء، و50.3 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.2 جنيه للشراء، و50.3 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.22 جنيه للشراء، و 50.32 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.21 جنيه للشراء، و50.31 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.2 جنيه للشراء، و50.3 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.2 جنيه للشراء، و50.3 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.23 جنيه للشراء، و50.32 جنيه للبيع بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

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