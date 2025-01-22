تراجع في بنك..سعر الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات الأربعاء
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء، فيما استقر في 9 بنوك ، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.25 جنيه للشراء، و 50.35 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.25 جنيه للشراء، و 50.35 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.25 جنيه للشراء، و 50.35 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.25 جنيه للشراء، و 50.35 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.23 جنيه للشراء، و 50.33 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.25 جنيه للشراء، و 50.35 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.25 جنيه للشراء و 50.35 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 50.25 جنيه للشراء، و 50.35 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.23 جنيه للشراء ، و 50.33 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.26 جنيه للشراء ، و 50.35 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
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