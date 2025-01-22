تراجع في بنك..سعر الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء، فيما استقر في 9 بنوك ، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.25 جنيه للشراء، و 50.35 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.25 جنيه للشراء، و 50.35 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.25 جنيه للشراء، و 50.35 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.25 جنيه للشراء، و 50.35 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.23 جنيه للشراء، و 50.33 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.25 جنيه للشراء، و 50.35 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.25 جنيه للشراء و 50.35 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.25 جنيه للشراء، و 50.35 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.23 جنيه للشراء ، و 50.33 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.26 جنيه للشراء ، و 50.35 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

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