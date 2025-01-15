بلومبرج: استمرار موجة استقالات كبار المديرين في بنك أبو ظبي الأول

وكالات:

يغادر اثنان من كبار التنفيذيين في بنك أبو ظبي الأول، أحد أكبر البنوك بمنطقة الخليج، وسط مواجهة البنك موجة مستمرة من استقالات كبار المديرين، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، وفق ما نشرته "الشرق" نقلا عن بلومبرج اليوم.

وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم كون المعلومات غير معلنة، وفق "الشرق" نقلا عن بلومبرج، بأن سامح القبيسي، رئيس الأسواق العالمية للمجموعة، وسهيل بن طراف، رئيس العمليات للمجموعة، يستعدان لمغادرة البنك.

ولم يعلّق البنك على الاستقالات سوى بالإشارة إلى استمراره في الاستثمار في الكفاءات، وفق بلومبرج.

إعادة هيكلة "أبوظبي الأول"

تعد مغادرة الاثنين جزءاً من إعادة هيكلة مستمرة في المناصب العليا لإدارة البنك تحت قيادة هناء الرستماني، الرئيسة التنفيذية للمجموعة التي أصبحت واحدة من أبرز القياديات المصرفيات في منطقة الخليج منذ تعيينها عام 2021. مع ذلك، شهدت فترة ولايتها سلسلة من استقالات كبار المديرين.

كما أجرى البنك سابقاً تقييماً لإمكانية الاستحواذ على "ستاندرد تشارترد"، لكنه لم يمضِ قدماً في العملية.

انضم القبيسي إلى "أبوظبي الأول" في عام 2023 للتوسع في قسم الأسواق الذي يغطي التداول والمبيعات إقليمياً ودولياً.

أما بن طراف، فانضم للبنك في بداية 2022 بعد انتقاله من بنك إسلامي إماراتي ليشغل منصب رئيس العمليات.

في العام الماضي، رحل عن البنك رئيس الأسواق العالمية السابق، توماس سبينتز، الذي كان قد انضم من "كريدي أجريكول".

في يونيو الماضي، عيّن البنك رئيساً جديداً للائتمان، ورئيساً للامتثال في مجلسه التنفيذي.

كما استقال رئيس جديد لقطاع الاندماجات والاستحواذات بعد أقل من سبعة أشهر من توليه المنصب العام الماضي، وعيّن البنك رئيساً جديداً للشؤون المالية في عام 2023. وكانت منصة "زاوية" قد نشرت سابقاً تقريراً بشأن مغادرة القبيسي وبن طراف من البنك.