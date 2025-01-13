بنك التعمير والإسكان يضخ 5.313 مليار جنيه في رأس ماله المصدر والمدفوع

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك التعمير والإسكان السير في إجراءات ضخ 5.313 مليار جنيه في رأس المال المصدروالمدفوع ليصبح 10.626 مليار جنيه من نحو 5.313 مليار جنيه قبل الزيادة، بقيمة اسمية للسهم 10 جنيهات.

وبحسب بيان البنك للبورصة المصرية اليوم، فإن البنك قرر أيضا رفع رأس المال المرخص به من 10 مليارات جنيه إلى 30 مليار جنيه.

في وقت سابق أعلن بنك التعمير والإسكان زيادة صافي الأرباح بعد خصم الضرائب 87.2% في أول 9 أشهر من العام الجاري مسجلا 8.271 مليار جنيه مقابل 4.419 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها 3.852 مليار جنيه.

ويولي البنك اهتمامًا خاصًا بتعزيز وبناء علاقات قوية وفعالة مع عملائه بقطاعي المؤسسات والتجزئة المصرفية، عبر تقديم حلول مالية مبتكرة ومصممة خصيصًا لتلبية متطلباتهم المتنوعة من حيث الأسعار والتكاليف، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة وتجربة مصرفية مميزة تلبي تطلعاتهم.، وفق بيان سابق للبنك