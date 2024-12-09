الدينار الكويتي يقفز جنيهين.. سعر 3 عملات عربية بعد ارتفاع الدولار

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الدينار الكويتي والريال السعودي والدرهم الإماراتي خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 163.77 جنيه للشراء بزيادة 2.2 جنيه، و164.9 جنيه للبيع، بزيادة 2.21 جنيه.

سعر الريال السعودي: 13.43 جنيه للشراء بزيادة 11 قرشًا، و13.48 جنيها للبيع، بزيادة 10 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.75 جنيه للشراء، و 13.79 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.