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الدينار الكويتي يقفز جنيهين.. سعر 3 عملات عربية بعد ارتفاع الدولار

01:42 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

الدينار الكويتي

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كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الدينار الكويتي والريال السعودي والدرهم الإماراتي خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 163.77 جنيه للشراء بزيادة 2.2 جنيه، و164.9 جنيه للبيع، بزيادة 2.21 جنيه.

سعر الريال السعودي: 13.43 جنيه للشراء بزيادة 11 قرشًا، و13.48 جنيها للبيع، بزيادة 10 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.75 جنيه للشراء، و 13.79 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

الدينار الكويتي أسعار العملات العربية ارتفاع الدولار سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي
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