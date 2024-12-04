ارتفاع أسعار 4 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 4 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 160.84 جنيه للشراء بزيادة قرشًا، و 161.94 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.



سعر الريال السعودي: 13.19 جنيه للشراء، و 13.24 جنيها للبيع.



سعر الدرهم الإماراتي: 13.51 جنيه للشراء ، و13.55 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.



سعر الدينار البحرينى: 130.34 جنيه للشراء بزيادة 5 قروش ، و132.06 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش.



سعر الريال القطري: 12.6 جنيه للشراء، و13.64 جنيه للبيع، بزيادة قرش.



سعر الدينار الأردنى: 69.54 جنيه للشراء يتراجع 7 قروش، و70.11 جنيه للبيع بتراجع 16 قرشًا.









