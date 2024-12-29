بمناسبة الكريسماس.. بنوك تقدم قروضا للرحلات والسفر بنهاية العام

كتبت- منال المصري:

تقدم بعض البنوك قروضا للعملاء لتمويل تكاليف السفر والرحلات على مدار العام خاصة في بعض المواسم المقربة للمصريين مثل الكريسماس وعمرة رمضان ضمن سعيها لبيع أكبر كم من القروض للعملاء.

وتتنافس البنوك على تقديم القروض للعملاء عبر حزمة المزايا المقدمة على القرض مثل القيمة وسعر الفائدة والرسوم الإدارية.

كما تطلب البنوك أوراق من العميل الدالة على السفر مثل عرض سعر بتكاليف السفر من إحدى شركات السياحة، وصورة من مفردات الراتب وإيصال مرافق حديث، وصورة من الرقم القومي الخاصة بالعميل وللبنك الحق في طلب أي أوراق يرأها ضرورية.

ويقدم مصراوي في السطور التالية تفاصيل قروض السفر والرحلات في 3 بنوك بمناسبة دخول احتفالات "الكريسماس".

البنك التجاري الدولي

قيمة القرض: تصل إلى 9 ملايين جنيه.

فترة سداد القرض: تصل إلى 8 سنوات.

المصروفات الإدارية: يخصم البنك 1% من إجمالي قيمة القرض.

سعر الفائدة: يبلغ 26% سنويا على أساس متناقص، حسب نوع وظيفة العميل ومدة سداد القرض.

سن العميل: من 21 عاما إلى 65 عاما.

الدخل الشهري: 3 آلاف جنيه كد أدنى.

بنك مصر

قيمة القرض: تصل إلى 300 ألف جنيه.

فترة سداد القرض: تصل إلى 5 سنوات.

المصروفات الإدارية: يخصم البنك 1.5% من إجمالي قيمة القرض.

سعر الفائدة: يبلغ 20.25% سنويا على أساس متناقص ويزيد حسب نوع وظيفة العميل ومدة سداد القرض.

سن العميل: من 21 عاما إلى 65 عاما.

الدخل الشهري: يبلغ ألف جنيه كحد أدنى لموظفي الحكومة وألفين جنيه لموظفي القطاع الخاص.

بنك البركة

قيمة التمويل: تصل إلى 200 ألف جنيه.

فترة سداد التمويل: يصل إلى 3 سنوات.

المصروفات الإدارية: يخصم البنك 1.5% من إجمالي قيمة التمويل.

سعر العائد: يتم تحديده مع مدير الفرع ويتابين من عميل إلى آخر حسب نوع وظيفة العميل ومدة سداد التمويل.

سن العميل: من 21 عاما إلى 65 عاما.

الدخل الشهري: يبلغ 3 آلاف جنيه كحد أدنى.