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انخفاض الدينار الكويتي وتراجع الريال القطري مقابل الجنيه اليوم الخميس

09:49 ص الخميس 26 ديسمبر 2024

الدينار الكويتي

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 164.23 جنيه للشراء، و 165.29 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع

سعر الريال السعودي: 13.50 جنيه للشراء، و 13.56 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.82 جنيه للشراء بتراجع قرشًا، و 13.86 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

سعر الدينار البحرينى: 133.48 جنيه للشراء بتراجع قرشين ، و 135.14 جنيه للبيع بتراجع 3 قروش.

سعر الريال القطري: 12.90 جنيه للشراء، و 13.97 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 71.17 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و 71.76 جنيه للبيع، بتراجع 42 قرشًا

وللمزيد من متابعة كافة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اضغط على اللينك التالي: اضغط هنا

الدينار الكويتي العملات العربية الريال القطري البنك الأهلي المصري
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